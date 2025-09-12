Nederland eist dat Israël wordt uitgesloten van Songfestival Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 730 keer bekeken • bewaren

Na Ierland, Spanje en Slovenië eist nu ook Nederland dat Israël wordt uitgesloten van het Europese Songfestival. Zo niet dan stuurt Nederland volgend haar geen inzending naar Oostenrijk waar het festival wordt gehouden. Dat heeft de publieke omroep AVROTros, namens Nederland belast met de inzending, bekendgemaakt.

De persverklaring van de omroep:

AVROTROS heeft de afgelopen maanden regelmatig overleg gevoerd met de EBU en andere Europese publieke omroepen over de toekomst en het karakter van het Eurovisie Songfestival. In die gesprekken is ook uitgebreid stilgestaan bij de vraag of Israël onder de huidige omstandigheden vertegenwoordigd kan zijn.

Het Eurovisie Songfestival is in 1956 opgericht om mensen te verbinden na een periode van diepe verdeeldheid en oorlog. Sinds de start zeventig jaar geleden staat muziek centraal als verbindende kracht met als kernwaarden vrede, gelijkwaardigheid en respect.

AVROTROS kan de deelname van Israël in de huidige situatie niet langer verantwoorden gezien het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza. Daarnaast spreekt de omroep grote zorgen uit over de ernstige aantasting van de persvrijheid: het doelbewust uitsluiten van internationale onafhankelijke verslaggeving en de vele slachtoffers onder journalisten. Er is bovendien sprake van bewezen inmenging van de Israëlische regering tijdens de afgelopen editie van het Songfestival, waarbij het evenement als politiek instrument is ingezet. Dat druist in tegen het apolitieke karakter van het Songfestival. Deze omstandigheden zijn in strijd met de waarden die AVROTROS als publieke omroep vertegenwoordigt.

Daarom heeft de omroep besloten dat deelname van AVROTROS aan het Eurovisie Songfestival 2026 niet mogelijk is zolang Israël door de EBU wordt toegelaten. Wanneer de EBU besluit Israël niet toe te laten, is AVROTROS er komend jaar graag bij. In afwachting van dat besluit, lopen alle voorbereidingen vooralsnog gewoon door.

Ook in andere landen klinkt de roep om Israël te weren steeds luider: