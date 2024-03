Nederland dropt broodjes kaas in Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse regering heeft met drones enkele honderden broodjes kaas afgeworpen boven Gaza. De Israelische premier Netanyahu reageerde woedend op de ‘steun aan terroristen’.

Demissionair premier Mark Rutte bracht het nieuws eerder vandaag naar buiten. Volgens hem past het droppen van de broodjes kaas binnen het Nederlandse beleid van opvang in de regio. Soberheid en doelmatigheid staan daarbij voorop en broodjes kaas passen in dat profiel, aldus de premier, die eraan toevoegde het te betreuren dat zoveel mensen in Gaza in de buitenlucht moeten slapen, maar dat dit in de beste landen kan gebeuren.

In Israel is woedend gereageerd op de Nederlandse actie. Met name het gebruik van drones moest het ontgelden. “Met drones verspreid je die broodjes over een groot oppervlak en dan weet onze artillerie niet waar ze moet mikken”, zei premier Benyamin Netanyahu tijdens een speciale persconferentie. Hij herhaalde dat zijn eigen vredesplan de enige uitweg uit de oorlog is, niet willekeurig rondstrooien van voedsel.

Euthanasie

Netanyahu sprak tegen dat het blind bombarderen van voedseldroppings veel burgerslachtoffers maakt: “Onze bommen zijn zo slim dat ze alleen Hamas-strijders raken. Het is heel vervelend dat sommige vrouwen en kinderen besluiten ook te sterven, maar dat past nu eenmaal in de doodscultuur van de Palestijnen. Die mensen hechten anders dan wij weinig waarde aan hun leven. Welbeschouwd voeren we in Gaza eigenlijk een vrijwillig euthanasieprogramma uit. En dan komt Nederland een beetje de zaak verstoren met broodjes kaas. Ik zal Joe Biden opdracht geven de benoeming van Rutte bij de Navo tegen te houden.”

Ook in Nederland zelf klonk kritiek. Het CIDI sprak van een duidelijke antisemitische actie. “Dit incident laat zien hoe diep de Jodenhaat in Nederland verankerd is”, aldus woordvoerder Bart Voet. “De media lopen aan de leiband van Pallywood. De woorden van Netanyahu en/of Herzog zijn op een schunnige manier uit hun verband gerukt. Israel voert een rechtvaardige militaire operatie uit. Zogenaamde mensenrechtenorganisaties hebben een hetze ontketend door het woord genocide in de mond te nemen terwijl er alleen maar een slachtpartij wordt aangericht. Het antisemitisme klotst tegen de plinten. Maar waarvoor belde u eigenlijk?”

Ook Ruttes zelfgedroomde opvolger Geert Wilders haalde hard uit: “Als die lui weten dat we in Nederland broodjes kaas hebben, willen ze allemaal hierheen komen. Op één zo’n broodje zwemmen ze zo de Middellandse Zee over. Dat probleem kunnen we er niet bij hebben. Het is met de huidige toestanden al moeilijk genoeg om in een coalitie met vier partijen de indruk te wekken dat er iets gebeurt. Dat zou die knettergekke klaploper van een Rutte toch moeten weten – en dan druk ik mij mild uit.”

Eerder verschenen op christianjongeneel.nl