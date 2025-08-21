Nederland controleert Russische schaduwvloot niet ondanks veiligheidsrisico's Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

Nederland controleert geen enkel schip uit de Russische schaduwvloot dat door Nederlandse wateren op de Noordzee vaart. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. In januari nam de Tweede Kamer een motie aan die de nu demissionaire regering opriep om de schepen tot 393 kilometer uit de kust te stoppen en te onderzoeken, dit vanwege de bedreiging voor vitale infrastructuur en het risico op olielekkages bij verouderde tankers.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat controles "technisch moeilijk uitvoerbaar" zijn vanwege de geografische ligging en juridische beperkingen. Volgens Alex Oude Elferink, hoogleraar Internationaal Recht van de Zee, is er echter geen enkele juridische beperking om doorvarende schepen te verzoeken om papieren aan te leveren. Het ministerie zegt ook dat door de grote afstand tot de kust schepen niet vanaf land kunnen worden aangeroepen, waardoor controles per schip of vliegtuig zouden moeten gebeuren. Kamerlid Jan Paternotte (D66) laat weten: "Je erkent dat onze veiligheid in het geding is, maar bent al acht maanden bezig met onderzoeken of we controles kunnen uitvoeren."

Andere Europese landen voeren wel controles uit op de geschatte duizend tankers die Russische olie vervoeren naar landen als India en China. Groot-Brittannië controleerde tussen oktober en juni al 343 schepen in het Kanaal, terwijl Estland sinds vorig jaar meer dan duizend controles uitvoerde.