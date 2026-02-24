Nederland boycot opening Paralympics wegens deelname Rusland Actueel 24-02-2026 • leestijd 1 minuten • 1038 keer bekeken • Bewaren

Het NOC*NSF, dat de deelname van Nederlandse atleten aan de Olympische Spelen coördineert, mijdt tijdens de Paralympics officiële bijeenkomsten waar de Russische vlag wappert of het Russische volkslied klinkt. Dat geldt ook voor de symbolen van buurland Belarus, de enige dictatuur in Europa. Er zullen bij de openingsceremonie op 6 maart in het Italiaanse Verona ook geen Nederlandse officials aanwezig zijn. Er nemen acht Nederlandse atleten deel aan de Paralympics maar die zijn evenmin bij de opening aanwezig, al is dat volgens de organisatie vooral om sportgerelateerde redenen. De ceremonie zit te dicht op wedstrijden waar ze aan deelnemen.

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft vorige week tot verrassing van veel deelnemende landen besloten dat delegaties van Rusland en Belarus toch mogen meedoen. Diplomatieke druk om dat te voorkomen leverde niets op.

Gastland Italië is ook tegen de deelname van Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag. „De Italiaanse regering spreekt haar absolute afkeuring uit over de beslissing van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC)”, stond er in een verklaring van ministers Antonio Tajani (Buitenlandse Zaken) en Andrea Abodi (Sport). Oekraïne reageerde eerder al onthutst op het besluit. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde het besluit dat enkele Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympische Winterspelen van Milaan-Cortina ‘smerig’ en ‘onjuist’. Er zal geen Oekraïense delegatie deelnemen aan de openingsceremonie.

Er zijn meer landen en sporters die de opening boycotten vanwege deelname van de agressors, zoals bijvoorbeeld het Tsjechische team.