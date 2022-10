Nederland bouwt met 14 Europese landen nieuwe luchtverdediging Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

Onder leiding van Duitsland gaan Finland en 13 Navo-landen, waaronder Nederland, over tot de gezamenlijke opbouw van luchtverdedigingssystemen. Daartoe is donderdag op het Navo-hoofdkwartier in Brussel een overeenkomst getekend. Het European Sky Shield Initiative (ESSI) moet het continent en Groot-Brittannië beter gaan beschermen tegen een eventuele Russische aanval. Het betreft een verbond van Finland en de Navo-lidstaten Duitsland, Nederland, België, Noorwegen, Finland, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Letland, Roemenië, Slovenië, Litouwen, Estland en het Verenigd Koninkrijk.

"Het gaat om uitwisselbaarheid van systemen, een gezamenlijk prijsbeleid en natuurlijk om gezamenlijk het onderhoud te kunnen verrichten", verklaarde de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht. Duitsland heeft nu 12 Patriot lanceerinstallaties, dat is in de praktijk onvoldoende om het gehele land te verdedigen. Het land is ook niet in staat ballistische raketten die zich op grote hoogte verplaatsen bijtijds uit te schakelen. Bondskanselier Olaf Scholz had het initiatief in augustus al aangekondigd maar de Russische rakettenregen op Oekraïne maakt de noodzaak nog eens duidelijk. Volgens Scholz betekent de samenwerking een aanzienlijke besparing op de kosten.

Duitsland overweegt onder meer het Arrow 3 luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat in Israël is ontworpen met behulp van Boeing, meldt de Deutsche Welle. De Belgische defensieminister Ludivine Dedonder stelt dat het initiatief ook bedoeld is om de Europese pijler van de Navo te versterken.