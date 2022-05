Nederland blijkt bewust altijd te weinig militairen naar Afghanistan te hebben gestuurd

In 2006 begon de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Den Haag stuurde militairen om te helpen met de wederopbouw van Afghanistan na de verdrijving van het Taliban-regime. Nu, 16 jaar later, ontdekt Zembla dat de Nederlandse regering vanaf het begin van de missie te weinig militairen inzette. Het mochten er maar duizend zijn. Waarom werd er voor dat aantal gekozen? En welke gevolgen had het voor de missie?