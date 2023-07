Nederland betaalt zich blauw aan miljardenschade veroorzaakt door intensieve veehouderij

De schatting van negen miljard euro per jaar is nog aan de lage kant, schrijft Het Financieele Dagblad. “Het schadebedrag van €9 mrd is een minimum, omdat Van der Sleen andere kostenposten dan de schade door emissies in de lucht niet meerekent. Zijn rekensom is bijvoorbeeld exclusief de schade door agrarische emissies in water. Die raamt hij voor de totale landbouwsector op jaarlijks €1 mrd op basis van onderzoek door derden, zonder dat een uitsplitsing naar de veehouderij mogelijk is. Zijn berekening is ook exclusief schade door toeleveranciers en verwerkende industrie in de keten. (…) De samenleving lijdt ook schade door uitgestelde vergunningen na de verlammende uitspraak van de Raad van State in 2019 over het stikstofbeleid. Het Financieele Dagblad berekende vorig jaar dat de schade aan de economie door uitgestelde bouwprojecten oploopt met €8 mrd per jaar.”