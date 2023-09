Nederland moet meer betalen aan EU omdat overheid rode loper uitrolt voor belastingontwijkers Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2735 keer bekeken • bewaren

Je mag het niet zeggen van rechts Nederland, dat het benoemen van onwelgevallige feiten het liefst per motie verbiedt, maar Nederland is een belastingparadijs. Nee, niet voor de gewone burger natuurlijk. Maar wel voor buitenlandse bedrijven. Want terwijl toeslagenouders jarenlang worden achtervolgd door de Belastingdienst omdat ze een bonnetje zijn kwijtgeraakt, rolt diezelfde dienst de rode loper uit voor multinationals die naar Nederland uitwijken vanwege ons gunstige belastingklimaat.

Deze situatie wordt vaak verdedigd door te wijzen op de werkgelegenheid die zo wordt gecreëerd. En inderdaad, op de Zuidas verdienen een paar fiscale trapezewerkers een goed belegde boterham aan de ondersteuning van postbusfirma’s en voor de vorm in Nederland gevestigde hoofdkantoren. Misschien vervelend voor de landen waar die bedrijven werkelijk hun omzetten en winsten draaien, maar zo werkt de wereld nu eenmaal, is het verhaal dat aan de stamtafel van de golfclub wordt verteld.

De praktijk pakt echter ook nadelig uit voor de Nederlandse belastingbetaler, zo blijkt uit een column van Ria Roerink van De Nederlandsche Bank in het Financieele Dagblad. Omdat al die buitenlandse winsten in Nederland worden gestald, lijkt de Nederlandse economie groter dan zij in werkelijkheid is. En dat heeft gevolgen. Bijvoorbeeld voor de afdracht van Nederland aan de Europese Unie. De omvang van die afdracht wordt mede bepaald aan de hand van de omvang van ons bruto nationaal inkomen (bni).

“Onze jaarlijkse contributie pakt nu weer hoger uit doordat het bni aanzienlijk hoger blijkt”, schrijft Roerink. “Op het eerste gezicht oogt meer rijkdom door een hoger bni goed, totdat je gaat kijken naar de hoofdoorzaak. Het is vooral geld van buitenlandse bedrijven die eigenlijk alleen op papier in Nederland zijn gevestigd. Hun saldo van onder andere hun ingehouden winsten is veel meer dan eerder gedacht. Ruim €20 mrd hoger, en dat komt bijna helemaal door tien fiscale entiteiten.”