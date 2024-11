Nederland, Barbapappaland!

Voor enkele zakelijke besognes reis ik daags na 11/11, het Oeteldonks startsein voor het Carnavalsseizoen, naar het Zuiden. Als gebruikelijk heeft men het hier groots gevierd. De geest van de rood/wit/gele carnavalsvlag heerst nog in de hele stad die het aanzicht heeft van de-dag-na-Koningsdag. Overal wordt druk geboend, gespoten en gekrabd. Hele schoonmaakcolonnes trekken in polonaise door de straten en de nog resterende confetti en straatpizza's vinden hun weg richting zak en bak. Nijvere neringdoenden staan in alle vroegte alweer wafels en Quukskes te bakken. Een visstal richt zich in met zilver glanzende dorades, spekbokking en ander zilt zee-snoepgoed. Zelfs op een natte dag als deze trekt nog een eenzame nikkelen Nelisdoor de straten. Melancholiek klinkt een jazzversie van Roger en Hammerstein's "My favorite things". Nakaterende Bosschenaren en kooplustig publiek mengen zich naarmate de middag vordert. Indachtig de nieuwe citymarketing met boegbeeld (ex-New Kid) Tim Haars: "Kom niet naar Den Bosch, daar is het altijd feest", blijkt maar weer. In het Zuiden is het eigenlijk altíjd een beetje carnaval.