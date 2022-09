Nederland arresteert verdachten van mogelijke aanslag op Belgische minister van Justitie

De Nederlandse politie heeft drie verdachten gearresteerd in verband met een "ernstige" dreiging tegen de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dat melden Belgische media waaronder De Morgen. De beveiliging van de minister is verhoogd en een deel van zijn afspraken is geschrapt.

Volgens Het Laatste Nieuws werd vrijdagmorgen een verdachte auto opgemerkt in de onmiddellijke omgeving van de woning van Van Quickenborne, in een residentiële buurt aan de rand van Kortrijk. Of er ook inzittenden waren, is niet bekend. In het voertuig lagen enkele kalasjnikovs en explosief materiaal, meldt de krant volgens betrouwbare bronnen. Het verdachte voertuig met Nederlandse nummerplaten werd in beslag genomen en weggebracht voor onderzoek. Alle bevoegde instanties, waaronder het OCAD dat nagaat in hoeverre ons land wordt blootgesteld aan terroristische en extremistische dreigingen, werden gealarmeerd.