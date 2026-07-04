Nederland anno 2026: D66’er mag geen wethouder worden in Castricum omdat hij zich inzette voor vluchtelingen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1106 keer bekeken • Bewaren

De ultrarechtse cancelcultuur heeft weer eens een slachtoffer gemaakt. D66-politicus Erik Hordijk mag geen wethouder worden in Castricum. De twee andere coalitiepartijen, de VVD en Lokaal Vitaal, weigerden akkoord te gaan met een wethouderschap voor Hordijk. De reden? Voor hij politicus werd, zette de D66’er zich in voor vluchtelingen. Die vorm van medemenselijkheid was voor de twee partijen een onoverkomelijk bezwaar.

NRC beschrijft hoe Hordijk betrokken raakte bij de vluchtelingen in zijn gemeente:

“In een pluktuin in Castricum leerde Erik Hordijk (58) twee jaar terug een Oeigoerse dorpsgenoot kennen. Of hij eens wilde komen kijken hoe hij woonde, vroeg de jongeman. Hordijk deed dat en schrok van de erbarmelijke omstandigheden. De ex-ondernemer besloot zich in te zetten voor de man en zijn medebewoners, die werden ondergebracht in containers in een voormalige tractorshowroom in Bakkum. „Ik heb de middelen en de tijd en ken de weg in procedures; de bewoners die vaak net in Nederland zijn niet”, zegt Hordijk. Hij werd woordvoerder van de bewoners en stond ze bij met juridisch advies.”

Uit de bezwaarprocedure die de vluchtelingen met hulp van Hordijk voerden, kwam naar voren dat de bewoners te weinig daglicht en onvoldoende ventilatie hadden in hun containers. Ook bleek het lokale bestuur te lang te treuzelen met aanpassingen.

Hordijks hulp aan de vluchtelingen wordt hem nu kwalijk genomen. VVD en Lokaal Vitaal dreigden D66 als coalitiepartner uit te sluiten als de partij Hordijk naar voren zou schuiven als wethouder. Ze verweten hem dat hij niet “onafhankelijk” zou zijn.