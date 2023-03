Nederland als grondlegger van het moderne kapitalisme: de rol van de Nederlandse slavenhandel Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Karim Bettache Universitair docent en onderzoeker

De invloed van de 17de-eeuwse Nederlandse Republiek legde de basis voor het wereldwijde kapitalistische systeem en de hedendaagse rijkdom van ons land. Dit onderstreept de blijvende erfenis van de Nederlandse Gouden Eeuw, en benadrukt waarom het praten over ons slavernijverleden en de maatschappelijke effecten die daaruit voortvloeiden, zoals racisme, noodzakelijk is.

Waarom zou Nederland haar excuses moeten aanbieden voor het slavernijverleden? Waarom zouden we oude koeien uit de sloot halen? Waarom klagen minderheden zo vaak over racisme? Het zijn vragen die vaak onbedoeld opwellen uit onwetendheid. Weinig mensen, zowel in binnen als buitenland, hebben kennis van de cruciale rol die ons land speelde in de vorming van de harde wereld waarin we nu leven. In het bijzonder doel ik op de vorming van het kapitalisme en racisme.

De 17e eeuw, bekend als de Nederlandse Gouden Eeuw, markeert namelijk een cruciaal keerpunt in de ontwikkeling van het moderne kapitalisme. De innovatieve economische, financiële en commerciële ontwikkelingen van de Nederlandse Republiek legden de basis voor het wereldwijde kapitalistische systeem dat we vandaag de dag kennen. In dit artikel breng ik aan het licht hoe Nederlanders de grondleggers waren van het moderne kapitalisme, en in het verlengde het hedendaagse racisme, omdat de Nederlandse slavenhandel als een sleutelfactor in dit proces fungeerde.

De opkomst van de Nederlandse Republiek als economische grootmacht

In het begin van de 17e eeuw kwam de Nederlandse Republiek op als een wereldwijde economische grootmacht. Verschillende factoren droegen bij aan deze opkomst:

Innovatieve financiële instellingen

De Nederlanders richtten de eerste effectenbeurs ter wereld op, de Amsterdamse Beurs, in 1602. Deze instelling maakte de handel in aandelen van naamloze vennootschappen mogelijk, zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Deze bedrijven speelden een cruciale rol in de ontwikkeling van de internationale handel en financiën.

De Amsterdamse Beurs liet een brede participatie van beleggers toe, wat hielp om risico's te spreiden en grootschalige projecten te financieren. De VOC en WIC vertrouwden op deze investeringen om hun overzeese ondernemingen te financieren, wat op zijn beurt de Nederlandse Republiek in staat stelde haar wereldwijde handelsnetwerken snel uit te breiden.

Bovendien speelde het Nederlandse banksysteem een cruciale rol bij het ondersteunen van de economie. Nederlandse banken, zoals de Amsterdamse Wisselbank, zorgden voor een stabiele en betrouwbare bron van krediet voor bedrijven, overheden en particulieren. Deze stabiliteit in de financiële sector stelde de Nederlandse economie in staat om te groeien en te bloeien.

Geavanceerd transport en scheepvaart

De Nederlanders creëerden een geavanceerd netwerk van kanalen, waardoor goederen efficiënt konden worden vervoerd. Hun baanbrekende scheepsbouwtechnieken maakten Nederlandse schepen ook tot de snelste en betrouwbaarste ter wereld, wat hun wereldwijde handelsambities verder ondersteunde.

De strategische ligging van de Nederlandse Republiek aan de monding van de Rijn bood gemakkelijke toegang tot het Europese achterland. Deze toegang, in combinatie met het ingewikkelde kanalensysteem, stelde handelaren in staat om goederen snel en efficiënt door heel Europa te vervoeren. De Nederlanders investeerden ook zwaar in infrastructuur, zoals havens en havenfaciliteiten, wat hielp om de vlotte doorstroming van de handel te vergemakkelijken.

Nederlandse scheepsbouwtechnieken leidden tot de creatie van de "Fluyt", een type vrachtschip dat zowel kosteneffectief als veelzijdig was. De Fluyt kon een grote hoeveelheid vracht vervoeren en ondiepe wateren bevaren, waardoor het ideaal was voor de langeafstandshandel. De snelheid en betrouwbaarheid van de Nederlandse vloot stelden haar in staat om de wereldwijde scheepvaart tijdens de 17e eeuw te domineren, wat de economische macht van de Nederlandse Republiek verder versterkte.

Focus op internationale handel

Het economische succes van de Nederlandse Republiek was grotendeels te danken aan haar focus op internationale handel. De Nederlanders vestigden handelsnetwerken met landen in Europa, Azië, Afrika en Amerika, waarbij ze een breed scala aan goederen importeerden en exporteerden.

De Nederlanders blonken uit in het opzetten en onderhouden van handelsrelaties met andere landen, en dit stelde hen in staat om de handel in waardevolle goederen zoals specerijen, zijde en porselein uit Azië te domineren. De VOC speelde een cruciale rol in het vestigen en handhaven van deze handelsrelaties, en de winsten die hieruit voortvloeiden, droegen bij aan de groei van de Nederlandse economie.

De focus van de Nederlandse Republiek op internationale handel strekte zich ook uit tot Amerika en Afrika. De WIC werd opgericht om te profiteren van lucratieve handelskansen in de Atlantische wereld. De WIC richtte zich op de handel in slaven, suiker, tabak en andere grondstoffen, wat een cruciale rol speelde in de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Via de WIC stichtten de Nederlanders koloniën in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, zoals Nieuw-Nederland (het huidige New York) en Nederlands-Brazilië. Deze koloniën leverden waardevolle grondstoffen en dienden als strategische locaties voor handel en militaire doeleinden. Het vermogen van de Nederlandse Republiek om haar wereldwijde handelsnetwerken te onderhouden en uit te breiden was van cruciaal belang voor haar algehele economisch succes.

De Nederlandse slavenhandel en de impact op het kapitalisme

De Nederlandse slavenhandel, voornamelijk uitgevoerd door de WIC, speelde een essentiële rol in de ontwikkeling van de kapitalistische economie van de Nederlandse Republiek. De betrokkenheid van de WIC bij de Atlantische slavenhandel kan in drie hoofdaspecten worden verdeeld:

Verwerving en transport van tot slaaf gemaakte mensen

De WIC verwierf tot slaaf gemaakte mensen op het Afrikaanse continent, vaak op gewelddadige manier of door ze te kopen van lokale Afrikaanse heersers. Deze tot slaaf gemaakte mensen werden vervolgens gedwongen getransporteerd over de Atlantische Oceaan naar Amerika.

De Nederlanders namen deel aan de beruchte driehoekshandel, die het transport van tot slaaf gemaakte mensen van Afrika naar Amerika, het vervoer van goederen van Amerika naar Europa en de uitwisseling van Europese gefabriceerde goederen voor tot slaaf gemaakte mensen in Afrika omvatte. De Nederlanders raakten hier intens bij betrokken, met een geschatte 500.000 tot 600.000 tot slaaf gemaakte mensen die tijdens het hoogtepunt van de slavenhandel door Nederlandse schepen werden vervoerd.

Nederlandse slavenschepen stonden bekend om hun efficiëntie en snelheid, waardoor ze meer tot slaaf gemaakte mensen konden vervoeren en meer reizen konden voltooien dan hun Europese tegenhangers. De Nederlanders ontwikkelden ook innovatieve methoden om het aantal tot slaaf gemaakte mensen dat ze konden vervoeren te maximaliseren, zoals het "tandemsysteem", waarbij twee schepen samen reisden om het risico op verlies door ziekte of rebellie te verminderen.

Levering van tot slaaf gemaakte mensen aan Europese koloniën

De Nederlandse slavenhandelaren leverden tot slaaf gemaakte mensen aan Europese koloniën in Amerika, waaronder hun eigen koloniën in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. De tot slaaf gemaakte mensen werden gedwongen om op plantages te werken, waar ze suiker, koffie, tabak en andere gewassen produceerden die in Europa veel gevraagd waren. Ook waren ze vaak het slachtoffer van seksuele uitbuiting. (lees de indrukwekkende werken van socioloog Jan Breman als u de details van deze schaduwkant van ’s lands verleden aandurft).

De Nederlanders maakten gebruik van hun uitgebreide handelsnetwerken om de bovengenoemde gewassen efficiënt en winstgevend te transporteren en te verkopen. De winsten die werden gegenereerd uit de verkoop van deze gewassen droegen bij aan de groei van de Nederlandse economie en versterkten hun positie als dominante wereldmacht.

De invloed van de Nederlandse slavenhandel op de ontwikkeling van het moderne kapitalisme

De Nederlandse slavenhandel was een belangrijke drijvende kracht achter de groei en ontwikkeling van het moderne kapitalistische systeem. De betrokkenheid van de Nederlanders bij de slavenhandel zorgde voor een gestage toestroom van goedkope arbeid, wat op zijn beurt leidde tot een enorme toename van de productie van gewassen en andere goederen in de koloniën.

Deze enorme productiviteit versterkte de Nederlandse economie en maakte de financiering van verdere investeringen en uitbreiding van de handelsnetwerken mogelijk. Bovendien droegen de winsten uit de slavenhandel bij aan de financiering van andere economische en financiële innovaties die het kapitalisme in de Nederlandse Republiek en daarbuiten stimuleerden.

De rol van de Nederlandse slavenhandel in de ontwikkeling van het moderne kapitalisme mag niet worden onderschat. Dit geldt ook voor haar rol in de vormgeving van het hedendaagse racisme naar etniciteit en huidskleur dat zich diep in onze samenleving en cultuur geworteld heeft. Het succes van de Nederlandse Republiek in de 17e eeuw was grotendeels te danken aan haar betrokkenheid bij de slavenhandel en de winsten die daaruit voortvloeiden. Dit succes legde de basis voor het wereldwijde kapitalistische systeem dat we vandaag de dag kennen en de rijkdom die Nederland nog steeds geniet. Dit onderstreept de blijvende erfenis van de Nederlandse Gouden Eeuw, en benadrukt waarom het praten over ons slavernijverleden en de maatschappelijke effecten die daaruit voortvloeiden, zoals racisme, noodzakelijk is.

Men kan een ziekte niet genezen zonder kennis van de oorzaak. Willen we het hardnekkige racisme binnen onze samenleving uitroeien, dan is de ontmaskering en acceptatie van ‘s lands rol in haar herkomst de eerste cruciale stap.

