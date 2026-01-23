Nazmiye Oral: 'Amerika is geen ontspoorde democratie, het is een koloniaal project dat nooit is ontmanteld'

‘Amerika is geen ontspoorde democratie, het is een koloniaal project dat nooit is ontmanteld. Gebouwd op de uitroeiing van inheemse volkeren, slavernij als economisch fundament en het toeëigenen van land dat nooit van hen was.’ Dat zegt actrice Nazmiye Oral in een video op Instagram .

In het bericht wijst ze erop dat de huidige Amerikaanse politiek een voortzetting is van wat altijd al de aard van het land was, en hoe de annexatiedreigingen van Groenland door Donald Trump van een tomeloos narcisme getuigt.