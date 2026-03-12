Nazi’s sluit je niet uit, die sluit je op Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 502 keer bekeken • Bewaren

Felix Ooteman
anti-fascistisch activist

Het is te bizar voor woorden, maar Forum voor Democratie is weer bezig aan een opmars. De partij van Thierry Baudet verdubbelde haar zetelaantal bij de verkiezingen in oktober al ruim (van 3 naar 7) en stijgt nu door naar 10 tot 15 in de peilingen. Met Lidewij de Vos als trekpop weet Baudet de kiezer weer te bereiken. De Vos zou milder overkomen en dat slaat aan. Dat de partij allerlei neonazi’s een onderkomen biedt, doet er kennelijk niet toe. Zolang het maar een partij is die asielzoekertjes pest en Nederlanders allerlei gouden bergen belooft.

De media stonden er de afgelopen weken vol mee: er zouden allemaal neonazi’s tussen de kandidaats-raadsleden van FvD zitten. Robbin Stikvoort (Nr. 3 Leiden), die op de neonazistische website Stormfront drie jaar lang een profiel had en een beeltenis van Adolf Hitler gebruikte als profielfoto; Reginald Eeckhout (Nr. 7 Amsterdam), die medeoprichter was van Erkenbrand, het neonazistische studentenclubje dat ‘er geen traan om zou laten als de trein naar het Oosten weer zou worden opgestart’; Bertus Renes (Nr. 11 Scherpenzeel), lid van de NVU, een beruchte neonazistische organisatie waarbij je op de website allerlei antisemitische rotzooi kan kopen (‘breek het koosjerkartel’); Timon Busscher (Nr. 3 Den Haag) die terroristen Breivik en Tarrant ‘het goddelijke duo’ noemde; en Kay Burgemeester (lijsttrekker Schagen) die de antisemitische uitspraak deed dat Nederland zonder Joden geen multiculturele samenleving zou zijn. En zo zijn er nog veel meer.

De reactie van de meeste gevestigde partijen is dat FvD moet worden uitgesloten van het gemeentebestuur. Dat wordt ondersteund door een krappe meerderheid van de Nederlanders (51%). 38% is tegen en vindt het kennelijk geen probleem dat deze antisemitische neonazi’s straks het beleid in hun gemeente gaan bepalen. Tja, je moet toch prioriteiten stellen. Liever een neonazi dan iemand van het ‘koosjerkartel’…

Deze neonazi’s zijn een groot gevaar voor onze samenleving. Zo’n clubje als Erkenbrand, dat Eeckhout mede heeft opgericht, is volgens de AIVD ‘een gevaar voor de democratische rechtsorde’. Toen de Volkskrant in 2017 over Erkenbrand schreef, was ene Fausto de leider: “Je mag mij best een nazi noemen, dat ben ik.” Baudet toen: “Soms vliegen ze uit de bocht, maar het zijn jonge mensen die bezig zijn de wereld te ontdekken.” Om vervolgens doodleuk posts van ze te retweeten en zijn boek te signeren voor Erkenbranders.

En nee, De Vos is geen haar beter. De Vos denkt sluw te zijn door zich wat milder op te stellen, maar ze valt keihard door de mand: “Ik vind hetzelfde als Baudet, ik zeg het alleen anders.” Tja, wat kan je verwachten van iemand die vanaf het begin actief is bij FvD? Die alle racistische en antisemitische appjes heeft langs zien komen, die Baudets boreale toespraak heeft gehoord, die heeft gehoord dat iedereen die Baudet kent antisemiet is. Die al deze neonazi’s op de kandidatenlijsten heeft gezet. Wat verwacht je daarvan? Dat zij milder is? Het mag je niet verbazen: bij de afgelopen verkiezingen stemde De Vos op de eigenlijke leider Baudet. Wat nou, een nieuwe koers?

Ik ben er helemaal klaar mee. We moeten stoppen met het normaliseren van FvD. Uitsluiten moet niet eens aan de orde zijn: opsluiten is een veel beter idee. Fascisme en nazisme en de symbolen ervan moeten bij wet expliciet verboden worden in Nederland. Neem de Hitlergroet en de Prinsenvlag: an sich niet strafbaar in ons land. Artikel 1 en allerlei anti-discriminatiewetgeving is verre van voldoende, zo blijkt maar weer. Als onze veiligheidsdienst concludeert dat Erkenbrand een gevaar voor de democratie is, dat de NVU een neonazistische organisatie is, maar niemand verder ingrijpt… Dan gaat er toch iets heel erg mis. En dus konden de Erkenbranders en NVU’ers gewoon hun gang gaan en staan ze volgende week op het stembiljet onder FvD. Grijp voortaan in voordat het te laat is. Verbied fascisme bij wet.