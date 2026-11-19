Nazi-gedachtegoed dringt in rap tempo de politiek en media binnen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 165 keer bekeken • Bewaren

Ideeën die voortkomen uit nazi-ideologie dringen steeds vaker het publieke en politieke debat binnen. Zo is er de term 'remigratie' waarmee gedwongen deportatie wordt bedoeld van burgers met een niet-Westerse migratieachtergrond. Het woord dook in de voorbije twee jaar 96 keer op in debatten in de Tweede Kamer. In de acht jaar daarvoor was dat slechts 19 keer het geval. Dat heeft Nieuwsuur achterhaald. De term wordt gebruikt door FVD'ers en PVV'ers. Ook de term 'omvolking', onderdeel van racistische propaganda, komt regelmatig voor, al is de partij van Geert Wilders daarmee gestopt toen deze in 2023 toetrad tot het kabinet.

Volgens veiligheidsdiensten AIVD en NCTV beïnvloeden rechts-extremistische groepen de Nederlandse samenleving met dit soort verhullende woorden, om zo acceptabeler over te komen. De groepen willen de democratische rechtsorde onderuithalen en een "witte etnostaat" vestigen, zeggen de diensten. (...) Achter het woord 'remigratie' gaat een duistere wereld schuil, stellen de experts en de veiligheidsdiensten. "Als extreemrechtse activisten en bewegingen aan remigratie refereren, dan bedoelen zij eigenlijk de deportatie van in Nederland wonende mensen met een migratieachtergrond", zegt De Lange. Volgens Te Slaa zijn de rechts-extremisten uit op een "etnische zuivering". "Om weer te zorgen voor een wit Europa."

Vanuit PVV en FVD breidt de besmetting van deze termen zich uit naar andere partijen. Rechtse partijen als JA21 en BBB hebben 'remigratie' in hun verkiezingsprogramma gezet, in navolging van FVD en PVV. Ze draaien dat niet terug, ook niet na de waarschuwing van de veiligheidsdiensten, constateert Nieuwsuur. JA21, een afsplitising van FVD, wordt zelfs door de VVD, onder leiding van de extreem anti-linkse Yesilgöz, aangezocht als coalitiepartner.

Linkse partijen willen dat het gebruik van de extreemrechtse termen wordt verboden. Kamervoorzitter Thom van Campen (VVD) wil daar niet aan: "Ik nodig alle Kamerleden uit om het debat met elkaar aan te gaan. Want dát is belangrijk, wat bedoelt iemand nou precies met een bepaalde term? Wat voor gedachte zit erachter? Dat debat is belangrijker dan dat ik als voorzitter zeg: dit mag wel of dit mag niet."

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