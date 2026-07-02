Nazaten van tot slaaf gemaakten en de ketting die nog niemand ziet Opinie Vandaag • leestijd 7 minuten • Bewaren

Ptah Ankh Re Schrijver en medeoprichter van The African Calendar en Dishclosure Persoon volgen

Nederland spreekt over herstel, maar wie werkelijk luistert naar het volledige verhaal van wie wij zijn, ontdekt dat het gesprek niet bij de slavernij begint. Het begint bij een beschaving die er al was voordat Europa wist dat de wereld bestond. En stelt nu de vraag: wie is hier eigenlijk niet in staat tot aanwezigheid?

Gisteren was het Keti Koti. De dag waarop Nederland stilstaat bij het breken van de ketenen. Maar steeds meer mensen, binnen en buiten de gemeenschappen die dit gedenken, stellen een vraag die zich niet meer laat wegduwen: zijn die ketenen ook werkelijk verbroken?

Niet de fysieke. Die zijn gebroken op 1 juli 1863, vastgelegd in een wet, gevierd in een naam die sindsdien elk jaar weerklinkt. Maar de ketting die het verhaal ketent, die identiteit vastklonken houdt aan het moment van onderwerping in plaats van aan de eeuwen van grootsheid die daaraan voorafgingen, die ketting hangt er nog. Stiller. Onzichtbaarder. Maar even zwaar.

Dat blijkt uit de manier waarop over ons wordt gesproken. Nazaten van tot slaaf gemaakten. Een zin die bedoeld is als erkenning maar ons verhaal laat beginnen bij de daad van een ander, bij het moment van breuk, alsof wij zijn voortgekomen uit ketenen in plaats van uit een beschaving die er al millennia voor stond.

Dat blijkt uit de bijeenkomsten waar hoogwaardigheidsbekleders aanschuiven, ernstig kijken, en halverwege opstaan en vertrekken voordat het verhaal zijn diepste punt heeft bereikt. Alsof onze woorden een agenda hebben maar geen gewicht.

Dat blijkt uit het onderwijs, de geschiedenisboeken, de musea, die de wond documenteren met nauwgezette precisie maar zwijgen over wat er was vóór de wond. Over de beschavingen die de wereld kenden voordat Europa wist dat de wereld bestond.

Keti betekent ketting. Koti betekent gebroken. Maar welke ketting is er werkelijk gebroken, zolang het verhaal van wie wij zijn nog steeds begint bij de daad van de onderdrukker?

De ketting die nog gebroken mag worden is de ketting van het verkorte verhaal. En dat is precies waar dit begint.

De halve aanwezigheid

Al jaren spreken ze over herstel. In zalen die ruiken naar goede bedoelingen, in rapporten die worden samengevat in persberichten die niemand volledig leest, in toespraken waarbij de spreker zijn eigen woorden al vergeten is voor hij het podium heeft verlaten. Ze spreken echt. Maar luisteren, werkelijk luisteren, is iets anders dan geluid ontvangen. Dat vraagt aanwezigheid. Het vraagt bereid zijn te zakken in wat een ander zegt, zonder de telefoon als uitweg, zonder de deur op een kier voor het geval het te diep gaat of te lang duurt.

En dat is precies waar de komma een punt wordt.

Want ze schuiven aan bij onze bijeenkomsten, de hoogwaardigheidsbekleders, de beleidsmakers, de functionarissen met titels die langer zijn dan hun aandachtsspanne voor ons verhaal. Ze komen. Dat moet gezegd worden. Maar ergens halverwege, als het verhaal zijn diepste punt nog niet eens heeft bereikt, staat er iemand op. Rustig. Professioneel. Een knikje hier, een handdruk daar, en weg zijn ze.

En de vraag die ik mij stel, oprecht, zonder bitterheid maar met de scherpte van iemand die het meerdere malen heeft gezien: doen zij dit ook als ze aanschuiven bij mensen die zij als volwaardige gelijken beschouwen? Aan een tafel waar respect al aanwezig is nog voordat de eerste zin is gesproken, waar hun volledige aandacht vanzelfsprekend is, omdat ze weten dat ze niet weg kunnen zonder iets te verliezen? Staan ze dan ook halverwege op?

Die onvolledige aanwezigheid, dat luisteren met één oor terwijl het andere al naar buiten wijst, is exact de voedingsbodem van de oor-delen die wij al decennia proberen recht te zetten. Je begrijpt niet wat je niet volledig hoort. En wat je invult vanuit desinteresse, noem je dan kennis. Dan beleid. Dan de werkelijkheid zoals die is.

Geschiedenis is geen voltooide tijd

Ge-schied-en-is. Wat geschied is, is ook wat zich vandaag nog voltrekt. In dezelfde gedachte, gedragen door dezelfde overtuiging. Want de houding die zich nu toont in het verlaten van een zaal, in het ongeduld dat zich vermomt als drukke agenda, is geen nieuw verschijnsel. Het is de voortzetting van een oudere houding. Eén die nooit werkelijk is afgelegd, alleen beter verpakt. Men voelt zich nog steeds verheven. Op basis van illusies.

De onderdrukker zag de ander als primitief. Als onmenselijk. Als minder in staat tot de hogere vermogens die beschaving zouden definiëren. Maar kijk nu naar wie werkelijk niet in staat is. Kijk naar wie een volledig mens voor zich heeft, met een verhaal dat piramides bouwde en oceanen overstak en sterren las lang voordat anderen wisten dat de aarde rond was, en die desondanks niet de volle aanwezigheid kan opbrengen om dat verhaal tot het einde te horen.

Als jij een mens niet eens kunt zien, niet omdat die mens onzichtbaar is, maar omdat jij er niet toe in staat bent, wat zegt dat dan over jou? Niet over ons. Over jou. Hoe ver ben jij gevallen, dat je een volledig mens voor je hebt en de moeite niet kunt opbrengen om volledig aanwezig te zijn?

Beschaving is geen kwestie van vorm. Het is een kwestie van vermogen. Mijn partner Auset Ankh Re, wijst hier telkens op: echte empathie is niet hetzelfde als interesse tonen. Een samenleving die zichzelf beschaafd noemt maar niet in staat is tot volledige, ongemakkelijke aanwezigheid bij de pijn én de grootsheid van een "ander", vergist zich diep in wat beschaving werkelijk betekent.

Het onvermogen om volledig aanwezig te zijn bij een ander mens is geen kleine sociale misstap. Het is de kern van alles wat ooit fout is gegaan. En zolang dat onvermogen onaangeroerd blijft, verandert er niets, hoeveel commissies, musea en herdenkingen er ook nog komen.

Maar de mogelijkheid om dit anders te doen, om werkelijk te helen, die ligt niet bij wie halverwege vertrekt. Die ligt bij ons. Bij de nazaten van de allesomvattende mens, die de heelheid niet hoeven te zoeken omdat zij die nog steeds dragen, ook al is ze bedolven onder lagen die niet van hen zijn.

En in dat woord helen zit heel verborgen. Niet als toeval, maar als waarheid die al die tijd in de taal zelf besloten lag. Herstellen betekent niet repareren. Het betekent kijken naar wat er was vóórdat de schade ontstond. Helen is terugkeren naar wat heel ís. Wij zijn niet degenen die wachten op herstel. Wij zijn degenen die weten wat er hersteld moet worden, omdat wij nooit zijn opgehouden het te dragen.

Veertig ton steen en een beschaving die de wereld kende

Lang voordat de eerste Europese vlag werd geplant in grond die al een naam had, bewandelden de Olmeken een wereld die zij kenden als hun thuis. Niet als veroveraars. Als mensen die de aarde bewandelden omdat de aarde van hen was zoals zij van de aarde waren. Ze trokken naar het westen, brachten kennis mee van bouw en navigatie, plantten rubberbomen in wat wij nu Amerika noemen en handelden met de inheemse bevolking lang voordat Columbus wist dat er een Amerika te bereiken was.

In 1938 leidde een expeditie naar een afgelegen plek in Mexico tot een vondst die de westerse geschiedschrijving sindsdien in verlegenheid brengt: reusachtige stenen hoofden, elk uitgehouwen uit één massief basaltblok van wel veertig ton, met onmiskenbare Afrikaanse gelaatstrekken, brede neuzen, volle lippen, de volle waardigheid van de allesomvattende mens in steen gehouwen. Opgesteld voor tempelplatforms van rood, geel en purper. En op de wanden van diezelfde tempels kijken diezelfde gezichten ons nog steeds aan. Niet als vergeten zielen.

Als getuigen.

In het oude Kemet, het land dat de Grieken later Egypte zouden noemen, regeerden koningen en koninginnen met donkere huidskleur over de oudste georganiseerde natiestaat die de mensheid heeft gekend. Een 'beschaving' die ruim drieduizend jaar voor onze tijdrekening al een schrift had, een zonnekalender, een geneeskunde, een begrip van leven en kosmos dat de westerse filosofie nog steeds probeert te bevatten. De piramiden van Gizeh staan er nog. Niet als ruïnes. Als levende vragen aan iedereen die beweert dat beschaving ergens anders begon.

De wetenschap die zwijgt waar het zelfbeeld spreekt

Als wetenschappers, antropologen en genetici vragen waar de mensheid is begonnen, zoeken zij niet lang in Europa. Ze zoeken in Afrika. De oudste menselijke resten, de vroegste sporen van kunst, van ritueel, van her-innering, worden gevonden in de aarde van het continent dat men eeuwenlang primitief heeft durven noemen. Het DNA-onderzoek, de koolstofdatering, de vergelijkende genetica, alles wijst terug naar hetzelfde beginpunt. Eén oorsprong. Eén continent. En zelfs Stonehenge, in het hart van Europa zelf, voert genetisch terug naar Afrika.

De wetenschap zegt het. De aarde zegt het. De stenen zeggen het. Alleen het zelfbeeld van degenen die anderen primitief hebben durven noemen, zwijgt.

En dat zwijgen is veelzeggend. Want wie weet waar de mensheid begon en toch besluit dat die kennis geen plek verdient in het gesprek over wie wij zijn, die kiest. Bewust. Elke dag opnieuw. Voor de mythe boven de waarheid. En die keuze, die dagelijkse stille keuze voor de eigen mythe, is precies wat wij bedoelen als wij zeggen dat de koloniale gedachte niet is verdwenen. Ze is alleen van naam veranderd.

Keti Koti herdenkt de breuk van de fysieke ketting. Maar de ketting die nog gebroken mag worden is de ketting van het verkorte verhaal. Van het begin dat niet bij ons ligt. Van de her-innering die nog niet volledig is teruggekeerd. Want bedolven is niet verdwenen. Wat zij begroeven, ademt door.

Herstel begint niet bij wat er gebroken is. Herstel begint bij de erkenning van wat er nooit vernietigd kon worden.

En die erkenning vraagt meer dan aanschuiven. Die vraagt blijven zitten. Tot het einde. Omdat het verhaal dat wij vertellen groter is dan de zaal die het bevat, ouder is dan de taal waarin het wordt uitgesproken, en dieper gaat dan de agenda van wie dan ook die halverwege besluit dat er elders iets belangrijkers wacht.

Er wacht niets belangrijkers. Het is tijd om thuis te komen bij jezelf.

Dit verhaal begon lang voordat jij binnenkwam. En het gaat door, lang nadat jij bent weggegaan.