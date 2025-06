NAVO-top in Rotterdam, wie draait er op voor die boottochtjes en escortservice? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 548 keer bekeken • bewaren

Vanaf volgende week is het zover. De NAVO-top strijkt in Den Haag neer, maar ook in Rotterdam. M’n stad. En dat betekent: hekken, sirenes, wegen afgesloten. En gelukkig was er al niks afgesloten in Rotterdam......

Veel festivals zijn alvast verzet. Want ja, niemand weet precies wat waar wordt afgezet, of waar die meneren, mevrouwen en hun partners allemaal heen gesleept gaan worden. In de stad heerst vooral onduidelijkheid. Kun je straks nog normaal boodschappen doen? Kun je nog wel met je fiets, auto of openbaar vervoer naar je werk? Alles is vaag. Behalve één ding: er komt een circus.

Voor de hoge gasten en hun partners is er namelijk van alles geregeld. Boottochtjes, rondleidingen, musea, gezellig samen tafelen. Waar dat geld ineens vandaan komt, in een stad waar wijkteams al jaren op de nullijn zitten en mensen naar de voedselbank moeten, blijft een raadsel.

En dan lees je ook nog dat de escortservices deze dagen ‘toevallig’ goede zaken verwachten. Ook een soort partnerprogramma, zullen we maar denken.

Ik zit ernaar te kijken als Rotterdamse moeder. In m’n wijk wordt geknokt om een beetje armoede te verzachten, sociale projecten verdwijnen. Maar voor dit elitefeestje zijn er ineens heel veel "potjes" beschikbaar.

Na de top krijgen we de stad vast weer een beetje terug. Al blijven de sirenes dat hoort nu eenmaal bij Rotterdam. De meeste agenten en al de meneren en mevrouwen vertrekken wel. Maar tot die tijd mogen we afwachten waar we straks wel of niet mogen lopen in onze eigen stad.