NAVO-toetreding Finland hangt alleen nog af van Turkije

Het Hongaarse parlement heeft maandag ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Zowel Hongarije als Zweden hebben het aspirant-lid maanden laten bungelen. Voor de Hongaarse regerende Fidesz-partij van Viktor Orban geldt dat die de Russische dictator Vladimir Poetin niet tegen de haren in wil strijken. Het parlement is nu toch overstag gegaan wat betreft Finland, nadat de rest van de NAVO al had ingestemd. Over de toetreding van Zweden is nog geen besluit genomen.