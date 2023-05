NAVO stuurt zevenhonderd extra soldaten naar Kosovo na aanval op NAVO-troepen

De NAVO stuurt wegens de toenemende spanning zevenhonderd militairen van een reserve-eenheid die bedoeld is voor de Westelijke Balkan naar Kosovo. Die eenheid van de Operationele Reservetroepen (ORF) staat altijd klaar om binnen zeven dagen te worden ingezet. Nog een extra NAVO-bataljon heeft volgens de NAVO-chef de opdracht gekregen om zich op legering in Kosovo voor te bereiden. Die eenheid moet zorgen dat ze zo nodig binnen een week kan worden ingezet. Een bataljon telt doorgaans enkele honderden militairen.

Over die toenemende spanning in Kosovo schrijft de NOS :

De onrust is terug te voeren op de verkiezingen van afgelopen maand. In het noorden van Kosovo wonen overwegend etnische Serviërs die bij Servië willen horen. Zij kozen ervoor de stembusgang te boycotten. Als gevolg daarvan werden, dankzij een kleine minderheid, in vier gemeenten politici met een Albanese achtergrond tot burgemeester gekozen. Gisteren was de eerste werkdag van de burgemeesters, maar Serviërs probeerden dat te verhinderen.