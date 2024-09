NAVO-straaljagers haastig opgestegen om aanval van Russische drones te onderscheppen

In Roemenië zijn in het holst van de nacht gevechtsvliegtuigen het luchtruim in gestuurd om een aanval van Russische drones tegen te gaan. Inwoners van het gebied met de honderden kliometers lange grenzen met Oekraïne werden via alerts gewaarschuwd. Meerdere Russische drones die ingezet werden voor een aanval op Oekraïne bleken zich boven Roemeens grondgebied te bevinden. Een NAVO-woordvoerder noemt de Russische militaire acties 'onverantwoordelijk en potentieel gevaarlijk'.