NAVO-straaljagers de lucht in vanwege Russische aanval op Oekraïne Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: joolsgriff

De Poolse strijdkrachten zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht vanwege een Russische aanval met raketten op Oekraïne waarbij zondagochtend het Poolse luchtruim werd geschonden. Burgers werden gewaarschuwd voor een toename aan geluidsoverlast. "Poolse en gealiieerde vliegtuigen zijn in actie gebracht, wat kan leiden tot verhoogde herrieniveau's, met name in het zuidoosten van het land," verklaart een legerwoordvoerder in The Guardian. Een reden voor het alarm was dat een Russische kruisraket het Poolse luchtruim binnendrong. De schending duurde 39 seconden.

Het Russische leger bestookte de Oekraïense hoofd Kyiv en de westelijke stad Lviv die op zo'n 80 kilometer van de Poolse grens ligt. De laatste stad kreeg meer dan 20 raketaanvallen te verwerken. De raketten werden afgevuurd vanaf Russische vliegtuigen.

De massale aanval volgt op de verklaring van de Russische president Poetin dat Oekraïne achter de terreuraanslag in Moskou zou zitten. In werkelijkeid is daar geen enkel beweijs voor en wijst alles op een aanslag door IS. Poetin wil dat niet erkennen omdat dan duidelijk wordt dat zijn zogenaamde 'anti-terreurbeleid' waarbij vrijwel iedere oppositie wordt gesmoord, niet werkt. Dat verklaarde Rusland-kenner Hubert Smeets bij Met het Oog op Morgen. Smeets verwacht ook dat Rusland met nieuwe maatregelen komt, zoals bijvoorbeeld een verdere mobilisatie en het instellen van een uitreisverbod voor jonge mannen om te voorkomen dat dienstplichtigen naar het buitenland vluchten.