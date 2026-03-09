NAVO haalt Iraanse raket neer boven Turkije Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • Bewaren

Turkije heeft gewaarschuwd dat het zal niet aarzelen militair terug te slaan als Iran het land aanvalt. De verklaring komt na een nieuw incident maandag. De luchtverdediging van de NAVO die gestationeerd is in Turkije heeft voor de tweede keer een ballistische raket neergehaald die vanuit Iran was afgevuurd. De Amerikaanse regering waarschuwt alle aanwezige Amerikaanse burgers zo snel mogelijk te vertrekken uit het zuidoosten van Turkije.

De nieuwe ballistische raket werd "uitgeschakeld" door luchtverdedigingssystemen van het bondgenootschap op de oostelijke Middellandse Zee. Daar hebben de Verenigde Staten en andere lidstaten onder meer marineschepen met luchtafweer gestationeerd. Het is nog onduidelijk waar de raket naartoe ging. Tijdens het neerhalen van de raket in de provincie Gaziantep zijn enkele munitieonderdelen naar beneden gekomen. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het ministerie roept alle partijen op zich te houden aan de waarschuwingen van Ankara.

Iran heeft sinds het uitbreken van de illegale oorlog die Trump en Netanyahu tegen het regime zijn gestart, aanvallen uitgevoerd op omringende landen maar liet Turkije tot nu toe buiten schot, ondanks de aanwezigheid van Amerikaanse militairen. Turkije is lid van de NAVO en kan een beroep doen op artikel 5 waarin staat dat een aanval op een van de lidstaten wordt gezien als een aanval op allen. De NAVO is de machtigste militaire organisatie ter wereld en Iran zal de confrontatie daarmee willen vermijden.

De Amerikanen nemen intussen het zekere voor het onzekere en hebben het consulaat in Adana, waar de raket in de buurt werd onderschept, gesloten.

Het Turkse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat een nieuwe ballistische raket, afgevuurd vanuit Iran, in het Turkse luchtruim is onderschept door NAVO-verdedigingssystemen. Het is het tweede incident van dergelijke aard in vijf dagen tijd. (...) De luchtmachtbasis Incirlik is een belangrijke NAVO-faciliteit die al decennia door Amerikaanse troepen wordt gebruikt en ligt op slechts 10 kilometer van Adana. In een bericht op X zei presidentieel woordvoerder Burhanettin Duran dat Turkije niet zou aarzelen om zijn luchtruim en grensbeveiliging te beschermen. "We herhalen nogmaals met klem onze waarschuwing aan alle partijen, met name Iran, om af te zien van acties die de regionale veiligheid in gevaar kunnen brengen en burgers in gevaar kunnen brengen", schreef hij.

Op 4 maart drong al een andere Iraanse raket het Turkse luchtruim binnen. Daarop is de luchtverdediging van het land fors opgevoerd. De raket werd opgemerkt door Spaanse troepen die een Patriot installatie bemannen bij de vliegbasis Incirlik. Na alarmering werd de raket door een andere eenheid neergehaald, meldt de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles.

France 24 schrijft dat escalatie van de oorlog gevreesd wordt:

Analisten zeggen dat de baan van de Iraanse raket en de vernietiging ervan door NAVO-systemen de inzet voor een escalerende regionale oorlog verder verhoogt, zelfs als er geen duidelijk bewijs is dat Iran de intentie had Turkije aan te vallen. "Turkije wil niet betrokken raken bij de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran, die het heeft bekritiseerd, maar als Iran meer raketten lanceert die duidelijk gericht zijn op doelen op Turks grondgebied, zal Ankara een eigen directe vergeldingsactie overwegen", aldus Hamish Kinnear van risico-inlichtingenbureau Verisk Maplecroft. Het Turkse ministerie van Defensie verklaarde: "Alle noodzakelijke stappen om ons grondgebied en luchtruim te verdedigen zullen resoluut en zonder aarzeling worden genomen. We herhalen dat we het recht voorbehouden om te reageren op vijandige acties die op ons land gericht zijn."