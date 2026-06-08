NAVO haalt drone neer boven Letland, Rusland dreigt met actie Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 566 keer bekeken • Bewaren

Franse Rafale-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergehaald die het luchtruim van NAVO-lid Letland was binnengedrongen. Inwoners van het grensgebied werden gewaarschuwd door de Letse autoriteiten: "Zoek een schuilplaats binnen, sluit ramen en deuren, volg het twee muren principe. Als u een laagvliegend, verdacht of gevaarlijk object opmerkt, benader het dan niet en bel 112. Wij laten u weten wanneer het gevaar geweken is."

Het twee muren principe komt er op neer dat je ervoor zorgt dat er twee muren zitten tussen je schuilplek en de buitenwereld. Zo kan mogelijk voorkomen worden dat je bij een aanval gewond raakt door rondvliegend puin. Om half elf in de ochtend werd de waarschuwing ingetrokken.

De drone was naar verluidt afkomstig uit het Russisch territorium. Vorige maand drongen ook al twee drones het Letse luchtruim binnen. Rusland beschuldigde Letland in mei ervan dat het aanvallen laat uitvoeren door Oekraïense drones. Reuters deed op 19 mei verslag van een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de VN en schreef hoe Moskou, bij monde van ambassadeur Vasily Nebenzya, dreigementen uit richting Letland.

"De Russische buitenlandse inlichtingendienst heeft gezegd dat de coördinaten van de besluitvormingscentra in Letland algemeen bekend zijn, en dat het NAVO-lidmaatschap je niet zal beschermen tegen represailles, zelfs niet als je lid bent van de NAVO," zei Nebenzya via een tolk. De Letse afgezant bij de Veiligheidsraad, Sanita Pavluta-Deslandes, verwierp de opmerkingen onmiddellijk als "pure fictie".

Al langer waarschuwen experts dat Rusland de reactie van de NAVO uittest met het oog op een mogelijke aanval op een van de Baltische staten, die alle drie lid zijn van de NAVO. Het imperialistische Rusland wil de staten mogelijk herkoloniseren.

De commandant van de Letse strijdkrachten, generaal Kaspars Pudāns, verklaarde vorige week tegenover de Financial Times dat Rusland een voorsprong heeft op de NAVO op het gebied van drone-oorlogvoering en tegen eind 2028 een "kans" kan grijpen om de Baltische staten binnen te vallen. De generaal doelt er op dat de meeste moderniseringsprogramma's van de Europese strijdkrachten pas in 2029 voltooid zullen zijn.

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