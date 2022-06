NAVO-chef: Oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren

19 jun. 2022 - 13:52

Vriendelijk beeld op foto. Nare boodschap. Hoop dat er goed geluisterd wordt want we mogen een land dat ook voor ónze vrijheid en democratische waarden vecht niet in de steek laten. Hoop dat zijn voorspelling (jaren) niet uit gaat komen maar dat de mensen daar eerder hun vrijheid en een goed leven kunnen hebben Ook al eerder gezegd, overal zijn verbeteringen denkbaar en / of nodig, ook hier in NL is ruimte voor veel verbeteringen (toeslagen-schandaal, Groningen schade, gebrek aan woonruimte, politie enz) dus laten we Oekraïene helpen i.p.v. alleen kritiek te hebben,