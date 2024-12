NAVO-chef Mark Rutte gaat zijn boekje volstrekt te buiten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 328 keer bekeken • bewaren

Mark Rutte vindt dat de NAVO-landen te weinig aan defensie uitgeven, ook nu ze bijna allemaal op het gewenste percentage zitten: 2% van het nationaal inkomen. Voor 'onze' veiligheid moet dat meer worden. Tot zover is alles in orde. De man is secretaris-generaal van de NAVO. Je kunt van iemand in zo´n functie moeilijk anders verwachten. Maar Rutte gaat verder. Er is, zegt hij, een flintertje nodig van pensioenen, gezondheidszorg en sociale zekerheid. "Dat zal ongetwijfeld effect hebben op de welvaartsbeleving. Maar daar staat tegenover dat je veilig bent."

Hier staat ineens de bekende Rutte op, de man van 'de overheid is geen geluksmachine'. Hij geeft aan waar de regeringen het geld voor een verdere verhoging van hun oorlogsbegroting vandaan moeten halen: uit de pensioenen, de zorg, de sociale zekerheid. Dat zijn precies de sectoren die voor het meer kwetsbare gedeelte van de bevolking van levensbelang zijn.

Dat is dom want als er werkelijk een situatie komt van oorlog- of bijna oorlog, moet de héle bevolking pal staan. Dan kun je geen thuisfront gebruiken dat voor een belangrijk gedeelte zegt: "Het zal wel weer over onze ruggen gaan. We zien wel hoe het afloopt."

Dat is een inhoudelijk argument om grote vraagtekens te zeggen bij de woorden van Rutte. Maar er zijn ook politieke redenen om de secretaris-generaal een halt toe te roepen. Hij gaat zijn boekje volstrekt te buiten. De NAVO mag best om meer geld vragen maar het is niet aan deze militaire verdragsorganisatie om suggesties te doen ten koste waarvan. Rutte blijkt zijn baan te gebruiken om zijn oude politieke agenda uit te voeren.

De bevolking laat het debat ondertussen gelaten over zich komen. Niemand vraagt zich af hoe het met de eigen veiligheid gesteld is. Waar blijft de iron dome boven Nederland die straks de drones en de raketten afvangt? Het lijkt mij topprioriteit om serieus werk te maken van de bescherming burgerbevolking als we toch bezig zijn. Ik voerde net op google de combinatie in van mijn postcode en het woord 'schuilkelder'. Dat leverde niets op.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.