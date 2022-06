NAVO breidt parate troepenmacht flink uit als gevolg van Russische agressie

27 jun. 2022 - 14:39

Ik zou dit liever niet zien. Maar er is geen alternatief. Er is geen gesprek met Rusland mogelijk. Er is zelfs geen theoretische variant te bedenken waar Rusland en Oekraïne en dus ook de Navo landen mee zouden kunnen instemmen. Praten over vrede of een wapenstilstand zou een uitweg moeten bieden maar die is er niet. Ook een neutraal Oekraïne is voor Rusland geen optie en een totaal onderworpen Oekraïne voor Oekraïne niet. En het is Rusland dat deze situatie heeft gecreëerd. De consequentie is bewapening en afschrikking. Europa is weer terug in de koude oorlog.