NAVO-bondgenoot Nederland kent alle negatieve gevolgen van de geitenpaadjes van Rutte Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 235 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Mark Rutte staat in de Nederlandse politiek bekend om de door hem bedachte geitenpaadjes om consensus te krijgen over complexe politieke vraagstukken. Die vaardigheid verleer je niet in een andere functie, zoals in zijn huidige baan als hoogste politieke baas van de NAVO.

Op de valreep bleek enige dagen geleden Spanje roet in het eten te gooien door niet akkoord te gaan met de concepttekst van het te sluiten akkoord op de NAVO-top, die deze week in Nederland gehouden wordt.

Volledige consensus is wel vereist over de uniforme verhoging van de defensie-uitgaven van de NAVO-lidstaten, om de VS in het bondgenootschap te kunnen houden. Met een streefnorm van 5% van het bbp (bruto binnenlands product) van iedere lidstaat. Die norm is opgesplitst in 3,5% voor defensie en 1,5% aan defensie gerelateerde zaken.

Rutte bedacht als erkend geitenpaadjesexpert een simpele tekstaanpassing door het woordje “Wij” te vervangen door “Bondgenoten”. Een kniesoor die daar over valt, zou je denken. Alleen deze eenvoudige tekstwijziging kan verstrekkende gevolgen hebben voor het NAVO-bondgenootschap.

Zoals Nederland van Rutte gewend is, resulteert elk door hem bedacht geitenpaadje onmiskenbaar tot kortetermijnwinst. Ook dit subtiele NAVO-geitenpaadje. Politieke consensus, NAVO-top zonder ruzie, flexibiliteit voor Spanje en EU-eenheid tegenover Rusland.

Alleen op langere termijn worden de nadelige gevolgen van dit soort cosmetische besluiten zichtbaar. Normverwatering, de geloofwaardigheid van NAVO-besluiten komt met zekerheid onder druk te staan, demotivatie bij bondgenoten die zich wel strikt aan de 5% norm houden en een groot verschil tussen de papieren werkelijkheid en de praktijk.