4 aug. 2022 - 15:10

NAVO-baas waarschuwt Poetin: 'Bij een aanval op een van ons, komen we allemaal in actie' “Goed”. Toch wel “goed”, dat een hoogopgeleide arbeider van een Scandinavische arbeiderspartij (of een hoogopgeleide slaaf in een slaven maatschappij) het Atlantische Imperium militair verdedigt. Een Atlantisch Imperium met een dominant globaal neoliberalisme (intern en extern). Een globaal neoliberalisme, dat niets anders is dan een vorm van feodalisme, fascisme, imperialisme, kolonialisme, extremisme en totalitarisme (TINA). Een globaal neoliberalisme, dat democratie, soevereiniteit, rechtsstaat en (sociale) mensenrechten maximaal uitholt, al meer dan 4 decennia. Extra “goed”. Maar zichzelf (via hoogopgeleiden) presenteert als vrijheid en democratie. Hypothese. Hypocrisie is het toppunt of de overtreffende trap van intelligentie. Deze intelligentie past uitstekend bij een corrupte (top) wetenschap. Een wetenschap, die op schoot zit bij de oligarchie. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

