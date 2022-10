'Natuurlijk wist Adema waar Remkes mee zou komen'

Kee & Van Jole buigen zich kort voor de officiële presentatie over het rapport van Remkes. Politiek duider zegt dat nu vooral de positie van Wopke Hoekstra zijn interesse heeft. Die wilde immers af van de deadline van 2030. Remkes gaat daar niet in mee. Van Jole daarentegen vreest dat de nieuwe minister van Landbouw Piet Adema de boel gewoon gaat laten versloffen. "Dat is wel een typisch Nederlandse houding: harde woorden, slap beleid." Hij stelt dat Adema wist waar Remkes mee ging komen.