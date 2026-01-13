Natuurlijk gaan we dit jaar gewoon naar het WK Voetbal! Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 245 keer bekeken Bewaren

Wouter Louwerens

Veel mensen hebben de wereldvreemde opvatting dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben of negeren liever dat dat zo is. Komende zomer doen we mee aan het WK Voetbal, dat wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, ondanks het toenemende gevaar van het regime van Trump in binnen- en buitenland. We laten het belangrijkste volksfeest dat we kennen toch niet verpesten door onbenulligheden als principes of mensenrechten? Dus gaan we dit jaar gewoon naar het WK in Amerika. Net zoals we 90 jaar geleden ook gewoon naar de Olympische Spelen in Berlijn gingen.

In Nazi-Duitsland werden in de jaren ’30 van de vorige eeuw boeken ceremonieel verbrand. Joodse boeken en communistische en liberale geschriften werden verboden. Op Amerikaanse scholen anno nu zijn boeken als 1984 van Orwell, A Handmaid’s Tale van Atwood, en in sommige staten zelfs versies van het dagboek van Anne Frank verbannen. Hitler wilde ‘on-Duitse ideeën’ uitbannen op universiteiten, Trump intimideert universiteiten in zijn strijd tegen ‘links-radicale indoctrinatie’ en diversiteit. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet gaan voetballen!

In 1936 marcheerde de Duitse Wehrmacht het Rijnland in en schond daarmee het Verdrag van Versailles. In datzelfde jaar stuurde Hitler militaire eenheden naar Spanje om de nationalisten van Franco hulp te bieden. Dit jaar (tot nu toe) ontvoerden Amerikaanse mariniers de Venezuelaanse president Nicolás Maduro, dreigt de VS met aanvallen in Mexico en wordt militaire inzet in Groenland niet uitgesloten. Op 14 juni spelen wij hoe dan ook onze eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas.

In Amerika noemen ze een razzia in 2026 een raid, worden mensen ernstig mishandeld in immigrantendetentiecentra, en worden vermeende criminelen zonder proces overgeplaatst naar de beruchte CECOT-gevangenis in El Salvador. Ongedocumenteerde migranten worden gedeporteerd naar landen als Zuid-Soedan, ook al zijn ze daar nog nooit geweest. Deze week werd in Minneapolis de 37-jarige Renee Good, moeder van drie kinderen, vermoord door een ICE-agent. Vanwege het tijdsverschil hopen kroegbazen dat ze langer open mogen blijven tijdens het WK.

Vanaf 1936 was het handelen van de Gestapo bij wet verheven boven elke vorm van rechterlijke controle.; hun acties konden niet langer door administratieve rechtbanken worden getoetst. Datzelfde jaar begon Heinrich Himmler aan de modernisering van het systeem van concentratiekampen dat al een paar jaar bestond (de vernietigingskampen zouden pas later komen). Tijdens de Olympische Spelen van 1936 bouwden gevangenen niet ver van Berlijn aan het concentratiekamp Sachsenhausen.

De Nederlandse zwemster Rie Mastenbroek won maar liefst driemaal goud tijdens de Spelen en werd daarmee de ‘Keizerin van Berlijn’. In totaal behaalde Nederland 17 medailles en werd daarmee 9e in het medailleklassement. Met een beetje geluk wint Oranje dit jaar eindelijk de wereldtitel en mag de aanvoerder van het Nederlands elftal op 19 juli in New Jersey de wereldbeker in ontvangst nemen uit handen van Donald Trump.

Dit artikel verscheen eerder op duimspijker.com