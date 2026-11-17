Natuur in Waddengebied kachelt achteruit, grote zorgen bij Unesco Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 152 keer bekeken • Bewaren

Het Waddengebied staat op de werelderfgoedlijst van Unesco vanwege de enorme biodiversiteit en het belang voor miljoenen trekvogels. Omdat opeenvolgende rechtse kabinetten de natuur onvoldoende beschermen, dreigt de werelderfgoedorganisatie het gebied nu op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten, meldt BNR . Volgend jaar komt de organisatie langs voor een inspectie.

“Uit de meest recente jaarlijkse zeehondentelling in de Waddenzee, die wordt uitgevoerd door onderzoekers uit Denemarken, Duitsland en Nederland, blijkt dat het aantal gewone zeehonden voor het vijfde jaar opnieuw is gedaald. (…) Er worden verschillende verklaringen genoemd die van invloed kunnen zijn, waaronder toenemende menselijke activiteiten in de Noordzee.”

Wouter van der Heij, mariene bioloog van de Waddenvereniging, legt uit waaruit die menselijke activiteiten bestaan: “Er blijven plannen voor delfstoffenwinning komen, en er blijft erg veel gevist worden. Verder wordt er gas en zout onder de Waddenzee onttrokken, wat kan leiden tot bodemverzakking.”

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