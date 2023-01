Natuur houdt ontruiming Lützerath tegen

15 jan. 2023 - 11:00

Als de politie handig is, wacht ze op mooier weer. De demonstranten zullen er blij mee zijn. Ik zag ook demonstranten in tunnels zitten. Als de tunnels nou vollopen door de overvloedige regen, accepteren ze het dan ook dat de politie ze met rust laat? Of moeten de instanties dan wel weer (reddend) optreden?