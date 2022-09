Natuur blijkt kwetsbaarder dan gedacht, stikstofuitstoot moet verder omlaag

2 sep. 2022 - 8:44

De dispositie waarde in Nederland staat op 0.07mg ammoniak per hectare, daar tegenover heeft Duitsland een waarde van 100 mg per hectare/ Verlagen wij onze dispositie waarde, dan is die vrijwel 0. Dan zal iedere scheet van iedere burger de grens overschrijden. Dit rapport van de VN een op een vergelijken met de Nederlandse uitkomsten van een model is belachelijk en zal onbereikbaar zijn. Zelfs als alle burgers, boeren en industrie weg is, dan zal een scheet van 1 konijn in de natuur al een overschrijding veroorzaken. Het besluit om er geen discussie punt van te maken is eenzijdig en berust op tunnelvisie van de politiek die uitmunt in eenzijdige ineffectieve oplossingen en modellen die niet voldoen.

