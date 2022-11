Nancy Pelosi stopt na twintig jaar als leider van de Democratische partij

Nancy Pelosi, de op een na belangrijkste persoon uit de Amerikaanse politiek, stopt als leider van de Democratische partij. Nu de Democratische partij zijn meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijt is, wordt de rol van voorzitter overgenomen door de Republikein Kevin McCarthy. Voor Pelosi het moment om ook haar partijleiderschap op te geven.

Pelosi maakte haar beslissing donderdag bekend tijdens een toespraak in het Huis van Afgevaardigden. Daarin waarschuwde ze er, net als president Biden tijdens de campagne, voor dat de democratie “breekbaar” is en verdedigd moet worden. Daarbij wees ze op couppoging van 6 januari 2021 toen een horde Trump-aanhangers het Capitool bestormde. Daarna prees ze de Amerikaanse kiezer die vorige week massaal tegen de verkiezing van de door Trump gesteunde kandidaten voor de Senaat en het Huis hebben gestemd. Deze kandidaten, die allemaal de uitslag van de presidentsverkiezingen ontkennen, verloren, op één na.

Volgens Pelosi is nu “de tijd gekomen dat een nieuwe generatie de leiding neemt over de Democratische partij waar ik zoveel respect voor heb”. Wie die opvolger wordt, is nog niet bekend. De grote afwezige tijdens de toespraak was Pelosi’s Republikeinse opvolger als speaker McCarthy. Hij en Pelosi staan erom bekend een zeer slechte verstandhouding te hebben. Hun relatie raakte verder vergiftigd toen ook McCarthy na de door Trump verloren presidentsverkiezingen de leugen verspreidde dat de verkiezingen doorgestoken kaart waren.