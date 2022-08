Nancy Pelosi bezoekt Taiwan

4 aug. 2022 - 21:46

Dat China in hoog tempo vergrijst klopt. Het effect van de eenkindpolitiek is echter een buitengewoon controversieel issue waar het laatste woord nog niet over gezegd is. De daling van de geboortecijfers is mede veroorzaakt vanwege diverse andere sociale factoren waaronder het stijgen van de huwelijksleeftijd. Dat Chinese ouders probeerden vooral mannelijke kinderen te krijgen was ook niet onbelangrijk. Meisjes werden geaborteerd, te vondeling gelegd of bij een weeshuis afgeleverd. In 2016 waren er een ruime 33 miljoen mannen "over" maar dat getal verbleekt bij de totale bevolkingsgrootte. https://www.science.org/content/article/analysis-china-s-one-child-policy-sparks-uproar