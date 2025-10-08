Namen van vleesvervangers zouden voor verwarring zorgen, maar andersom dan?

Woensdag buigt het Europarlement zich over een uiterst prangende kwestie: of een vegetarische burger nog wel een burger genoemd mag worden, of dat het voortaan in de schappen moet liggen als bijvoorbeeld "plantaardig plakje". We noemen maar wat. De achterliggende gedachte, zo wil de vleeslobby u doen geloven, is dat consumenten anders misschien per ongeluk denken vlees in handen te hebben terwijl er in werkelijkheid geen dier voor op de slachtbank is gelegd. Die vergissing is immers gauw gemaakt, toch? Misschien is het in dat opzicht wel handig als ook de namen van vleesproducten voortaan wat meer duidelijkheid scheppen.