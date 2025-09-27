Namen van meer Trump-mannen, waaronder Elon Musk, komen tevoorschijn in dossier Epstein Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Elon Musk, Steve Bannon, de voormalige topadviseur die meehielp Trump aan de macht te brengen, en de eveneens ultrarechtse miljardair Pete Thiel blijken innige contacten te hebben onderhouden met de beruchte zedenmisdadiger Jeffrey Epstein. Die contacten dateren van nadat hij officieel werd als zedendelinquent wegens seksueel misbruik van minderjarigen. De namen komen voor in documenten uit het dossier van de zaak Epstein die zijn ingezien door de toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer.

Een agenda van december 2014 vermeldt een mogelijke trip van Musk naar een van Epsteins privé-eilanden in de Amerikaanse Maagdeneilanden. "Herinnering: Elon Musk naar eiland 6 Dec (gaat dit nog door?)", staat er te lezen. Musk heeft al gereageerd op X, met de summiere boodschap: "Dit klopt niet." In november 2017 zou Epstein hebben geluncht met techinvesteerder en grote Republikeinse geldschieter Thiel. En in februari 2019, enkele maanden voor Epsteins arrestatie, zou hij nog hebben ontbeten met Bannon, voormalig topadviseur van president Donald Trump.

Ook de Britse prins Andrew komt weer in de documenten voor. Hij zou in mei 2000 op een vlucht hebben gezeten met Epstein en zijn partner Ghislaine Maxwell. Later is er nog een verwijzing naar een "Andrew" die betaalt voor massages.

Multimiljonair Jeffrey Epstein exploiteerde op grote school jonge vrouwen en meisjes die hij 'ter beschikking' stelde van machtige mannen. Het misbruik vond plaats Little James Island in de Caraïben, dat als bijnaam kreeg Paedophile Island. Epstein werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel nadat hij was gearresteerd in het kader van een justitieel onderzoek naar zijn misdadige praktijken. Hij wist jaren eerder aan vervolging te ontsnappen door een schikking te treffen maar ging daarna gewoon door met het misbruik.