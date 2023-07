NAM profiteert van energiearmoede en boekt miljardenwinst

De NAM is de grootste gasproducent van Nederland. In 2022 werd 8,4 miljard kubieke meter gas. Het grootste deel daarvan kwam uit de bodem van Groningen. Na de start van de oorlog in Oekraïne schoot de gasprijs omhoog, waardoor veel huishoudens in financiële problemen kwamen. De NAM behaalde over dat jaar een nettowinst van 2,4 miljard euro, tegen 385 miljoen euro in 2021. Dat staat te lezen in het jaarverslag. Het bedrijf spreekt van "een uitzonderlijk jaar".