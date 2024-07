Nadia Moussaid in tranen tijdens gesprek over racisme PVV en nazistische omvolkingstheorie

In het marathoninterview van de VPRO spreekt Nadia Moussaid met jurist en letterkundige Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira. Daarin gaat het over de veelbesproken racistische uitspraken van de nieuwe PVV-bewindslieden over zogenaamde omvolking, theorieën die daarnaast ook door andere PVV'ers als Wilders zelf en Kamervoorzitter Martin Bosma zijn gedaan.