Naakte Trump schokt Amerikanen

In Las Vegas, waarvan de inwoners over het algemeen wel wat gewend zijn, hebben inwoners geschokt gereageerd omdat ze zonder waarschuwing plots werden geconfronteerd met een geheel naakte Donald Trump. Het betrof niet de presidentskandidaat zelf maar een enorme standbeeld naar zijn gelijkenis. Het beeld van de oudste presidentskandidaat (78) uit de geschiedenis van het land toont niet alleen zijn berucht kleine handen maar ook zijn geslachtsdeel, dat al eerder gedetailleerd werd beschreven in een van de vele rechtszaken waarin de geboren miljardair is verwikkeld.