Na weglopen volgt inbinden

30 mrt. 2012 - 6:20

Eigenlijk hoef ik niets toe te voegen aan Anja Lodewijks, vr 30 maart 2012 14:57; wat kernachtig, treffend gezegd! Toch ga ik wel iets toevoegen, want zo ben ik :-) Dit stelletje mislukkelingen is namelijk bezig de volgende ronde bezuinigingen te bekokstoven, in opdracht van de door Anja benoemde macht. En waar ik nu zo verschrikkelijk moedeloos van word is het gegeven dat iedereen doordrongen lijkt te zijn van de noodzaak te bezuinigen, iedereen lijkt al bereid zijn steentje bij te dragen aan het inbinden van onze collectieve broekriem. De enige vraag die links en rechts Nederland nog bezig lijkt te houden is *hoe* te bezuinigen en *waar* te bezuinigen en niemand lijkt nog bezig met de vraag *of* er überhaupt wel bezuinigs moet worden. Ik weet niet hoe oud iedereen hier is, maar ik ben oud genoeg om me te kunnen herinneren dat we de afgelopen drie decennia eigenlijk niets anders hebben gedaan dan bezuinigen, ombuigen, hervormen en wat al dies meer zij. Gedurende de tijd is het besteedbaar inkomen van de lage- en middengroepen dan ook niet of nauwelijks gestegen, waar het hoogste segment het besteedbaar inkomen significant heeft zien stijgen (Piet, niet naar cijfers vragen, je weet dat ook dit gewoon klopt). Oké, het is nu crisis, maar toch denk ik "houd het dan nooit op? Wanneer mogen wij een graantje van het opgeblazen BNP meepikken?" Het is een constante beweging: gelden stromen van laag naar hoog in deze trickle-up economy. Dus wil ik hier nogmaals de vraag neerleggen: moeten we wel bezuinigen? Moeten we niet achter de fraudeurs aan die de schuldencrisis hebben veroorzaakt, zich eraan hebben verrijkt en vervolgens via de regeringen de volkeren laten opdraaien voor de puihoop die ze achterlaten? Moeten we er niet gewoon voor zorgen dat het systeem die de crisis heeft mogelijk gemaakt wordt aangepakt? En als we, in navolging van de afgelopen decennia, toch gaan bezuinigen, wie zal daar dan voordeel van hebben? Doen we dat voor onze eigen toekomst, of gewoon omdat we dag in, dag uit via alle beschikbare communicatiekanalen te horen krijgen dat het moet en anders het licht voorgoed uit gaat? We bezuinigen en "hervormen" ter meerdere glorie van de macht. Niet om werkgelegenheid te creëren of behouden. Langer doorwerken na je 65ste IS EEN FARCE als je weet dat het gros van de 55-plussers nu al niet aan de bak komt. Nog nooit heb ik zo iets stompzinnigs gehoord als "we moeten het werkgevers makkelijker maken mensen te ontslaan, omdat ze dan ook makkelijker mensen weer aannemen." Is men nu echt zo dom dat men niet begrijpt dat er daarmee dus NIETS wordt gedaan aan werkgelegenheid, maar alleen de werkgevers ALWEER een voordeeltje wordt gegund? Mijn werk zou ik al lang vanuit huis kunnen doen... Is het nu echt zo ingewikkeld om mensen meer thuis te laten werken en begin- en eindtijden te spreiden zodat we eindelijk van die files af zijn? Nee, dat kan niet, want meer asfalt leggen levert werkgelegenheid op, doet de productie en daarmee het BNP groeien en dus groeit onze welvaart... Waarom geloven we dat? Meer asfalt en desondanks meer files doet de welvaart AFNEMEN. Die eeuwige verdomde focus op groei (uitgedrukt in het BNP onder andere) doet ons vergeten wat echt belangrijk is en wat echte welvaart is. Anja ziet het goed: we maken liever de voedselberg nog iets groter, de mensen in de derde wereld nog iets armer, want het BNP is Heilig. De Macht wordt er wel beter van, maar wij? Wij hebben het nakijken; na de zoveelste bezuinigingsronde, na de zoveelste spurt in de productiviteit, na de zoveelste procent groei van het BNP, hou ik nog steeds een stuk maand over aan het eind van mijn salaris. We gaan als een stel gekken nu ons best doen om de 3% grens te halen die wij in de EU hebben "afgesproken". Daarvoor zal men, als vanouds, alles op alles moeten zetten om de economie weer te doen groeien, de plofkip nog verder op te blazen. Voor individuen geldt dat de relatie tussen stijgen van het inkomen en het stijgen van het welzijn en welbevinden ophoudt te bestaan boven een bepaald bedrag. Voor een land is aangetoond dat hetzelfde geldt; de "welvaartsziektes" die Anja noemde zijn daarvan een indicatie. Voor ons is niet nog meer geluk te halen uit een nog verder stijgend BNP. Onze welvaart gaat weer stijgen als we de werktijden spreiden, daarmee het BNP niet verhogend, want geen asfalt en geen files meer. Onze welvaart gaat weer stijgen als we ons weer leren beheersen, maat houden, en dan echt niet alleen in de economie (de toon in de kamer mag ook wel weer iets beschaafder bijvoorbeeld). 'T is ijdele hoop, ik weet 't, maar ik geloof dat we genoeg redenen hebben om toch te blijven hopen dat deze club oplichters zo snel mogelijk het veld ruimt...

