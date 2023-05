Na vuile spelletjes Erdoğan stevent Turkije af op tweede verkiezingsronde

15 mei 2023 - 17:04

Ihao kan wel zeggen dat het beleid van de kabinetten rutte alleen maar leiden tot steeds meer taken voor de overheid maar daar kopen we niets voor. Want na al die kabinetten is de puinhoop van jaar tot jaar groter geworden. Dan is een nachtwakerstaat waarin de overheid de weinige taken die ze heeft in ieder geval netjes uitvoert. En als zijn "voorspelling" met betrekking tot vvd en bbb uitkomt kunnen we de borst nat maken want dat geeft een puinzooi in het kwadraat.