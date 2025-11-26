Na stopzetten van hulpprogramma's gaat Trump-regime nu ook Wereldaidsdag compleet negeren Vandaag • leestijd 1 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Het Amerikaanse Trump-regime heeft medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken verboden om nog langer overheidsmiddelen te gebruiken voor de jaarlijkse herdenking van Wereldaidsdag op 1 december. Sinds 1988 wordt op die dag wereldwijd stilgestaan bij de slachtoffers van de ziekte en aandacht gevraagd voor de inspanningen om de ziekte te bestrijden. Dat meldt de New York Times.

Overheidspersoneel, waaronder bijvoorbeeld medewerkers van Amerikaanse ambassades en hulporganisaties, mogen ook niet langer publiekelijk aandacht besteden aan de dag via sociale media, toespraken of andere communicatiekanalen. Ze mogen nog net aan wel evenementen bijwonen, zolang ze dat privé houden.

Een woordvoerder praat de beslissing goed door te zeggen dat het regime zijn aanpak moderniseert en "direct met buitenlandse overheden samenwerkt". Dat is niet waar. Sinds Trump voor de tweede keer het Witte Huis betrad, heeft hij onmiddellijk buitenlandse hulpprogramma's voor hiv-bestrijding nagenoeg afgeschaft. Experts schatten dat deze maatregelen de komende jaren zullen leiden tot miljoenen extra infecties en sterfgevallen wereldwijd.