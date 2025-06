Na oktober krijgen we weer een rechtse regering Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

Laten we ons geen illusies maken, als rechts erin slaagt om asiel op de voorpagina van kranten en websites te houden, gaan ze de verkiezingen winnen.

Kort voor het kabinet viel stuurde de BBB een bericht de wereld in dat ze volledig achter de 10 punten van Wilders stonden en altijd hadden gestaan. Het stoppen van de Islamisering was altijd 1 van hun kernpunten geweest. Naar ik vermoed toonde marktonderzoek aan dat de potentiële BBB-stemmer ook de islamisering benoemd wilde zien. Na decennia zwartepieten zijn de hersens van veel Nederlanders op migratiegebied tot pulp vermalen. Daar valt geen winst te behalen voor politiek links.

De peiling door Ipsos na de val van het kabinet laat zien dat veel kiezers asiel en vluchtelingen nog steeds heel belangrijk vinden en dat rechts de PvdA/GL nog minder aantrekkelijk vindt dan de PVV en Wilders. Dan maar opnieuw over rechts lijkt die peiling te zeggen. Yesilgöz wil de asielwetten er nog voor de verkiezingen doordrammen en de vrijgevallen post van Faber is erg populair bij de 3 overige regeringspartijen omdat men verwacht dat een sterke prestatie op die post goed is voor extra zetels. Asiel is hot en een stemmenmagneet voor rechts Nederland zelfs, of juist, zonder prestatie. De VVD wil nog wel graag een paar extra zetels en de BBB en NSC hopen op überhaupt een paar zetels bij de verkiezingen. Een beetje vuurwerk op het departement zorgt ervoor dat asiel en vluchtelingen in het nieuws blijven en dat de partijen links van de VVD enorm veel moeite zullen hebben om echt belangrijke onderwerpen onder de aandacht te krijgen. En lukt het allemaal minder goed, dan krijgt links gewoon de schuld.

Vluchtelingen zijn kryptoniet voor links.

Het verhaal van de islamisering is gebakken lucht. In de jaren 60 was 80% van Nederland volgens het CBS nog christelijk. In 2021 was Nederland 55,4% niet gelovig, 19,8% rooms katholiek, 14,4% protestant, 5,2% moslim en de rest iets anders. En veel mensen van de minderheid die nog een geloof aanhangt, komen steeds minder in de kerk, moskee, synagoge of wat dan ook. Nederland is helemaal niet aan het islamiseren. Nederland is aan het onkerkelijken. Het joodse-christelijke Nederland van Geert Wilders is een natte droom van een ouderling in de bible belt maar meer ook niet. En in een land als Nederland, waar kritiek op geloof vrij mag worden geuit en iedereen een religie naar wens mag kiezen, is minder religieus worden eigenlijk logisch. Mensen namen vroeger het geloof van hun ouders over en hoeven dat niet meer te doen. Ook moslims die nu naar Nederland komen, zullen moeten accepteren dat hun kinderen en kleinkinderen waarschijnlijk onkerkelijken. Dat is de echte waarschuwing die Faber bij AZC’s had moeten zetten. Dat PVV en BBB dat niet geloven vertelt eigenlijk dat ze geen vertrouwen hebben in onze cultuur die ze toch zeggen te “aanbidden”. Alles wat er wel op vluchtelingengebied speelt kan gewoon met fatsoenlijk en vooral competent beleid worden opgelost.

Links heeft een enorm probleem. Asiel scoort niet en hangt als een blok aan het linkerbeen. Klimaatverandering verkopen is als een obese Nederlander vertellen dat chips, bier en koekjes nu niet meer kunnen, terwijl hij/zij het liefst een wonderpil wil en daarna pizza eten. Klimaatverandering is geen boodschap om populair mee te worden en iedereen die dieet weet dat wonderpillen veel meer lokken dan slablaadjes. Vluchtelingen zijn de wonderpil voor rechts. Neem deze pil en al uw zorgen verdwijnen. Links staat fors achter en er is geen enkele reden om aan te nemen dat die achterstand wordt ingelopen.

Trump, ik krijg het bijna niet uit mijn toetsenbord, geeft het voorbeeld van hoe het moet. Naar de kiezer toe is Trump is een combinatie van B&B vol liefde, VI, Wie is de Mol en nog veel meer. Hij maakt dat mensen hun eigen ellende vergeten, de ellende van anderen zien, het gevoel hebben tot een groep te behoren en een beetje hoop krijgen. Hij zorgt dat ze er even niet aan denken dat het aan het eind van de dag moeilijk blijft om de rekeningen te betalen. Dat ze eigenlijk ook wel weten dat het klimaat naar de bliksem gaat en dat ze eigenlijk weten maar niet willen zien dat Trump hun leven niets beter maakt. Zelfs het feit dat hij zichzelf schandalig verrijkt maakt ze niets uit. Heimelijk houden veel mensen meer van een bad boy als Trump dan van een koorknaap als Biden.

Links moet meer bad boy-vibe krijgen. Ik ben beslist geen expert op dit gebied en ben er van overtuigd dat er mensen zijn met veel betere ideeën, maar om een beeld te geven van waar ik dan aan denk (en ik hoop op betere ideeën in het commentaar):

Zorg voor sappige verhalen die de pers overspoelen en de aandacht afleiden. Jimmy Dijk moet een vette ruzie met Rob Jetten starten. Iets voor de camera roepen over relnicht en Groninger strontboer of zo. En daarna heel menselijk in tranen het weer goed maken dankzij bemiddeling door Eva Jinek of Gordon. Zet in het verkiezingsprogramma dat PvdA/GL het wettelijk recht heeft op de helft van de zetels die VVD haalt omdat de VVD liegt dat ze iets voor gewone mensen doen. Het is beter voor de VVD-stemmer als PvdA/GL die zetels krijgt. Zorg dat dit in het nieuws komt in plaats van asiel. En de SP krijgt de helft van de PVV-stemmers want de PVV heeft de helft van het SP-programma gestolen en weigert het uit te voeren. Als Halsema wordt gevraagd of ze terug komt in de landelijke politiek gaat het er niet om dat ze terug komt, ze moet het onderwerp in het nieuws houden en zeggen “die stoeltjes zitten best wel lekker”. Of, die stoeltjes van de VVD’ers zijn na 20 jaar VVD-konten toe aan slanke vrouwendijen. Af en toe op bezoek gaan bij vriendinnen in de Kamer en “per ongeluk” gefotografeerd worden helpt. Er moet “uitlekken” dat een kamerlid van VVD en PvdD heimelijk al jaren een relatie hebben. En als dat onderwerp doodbloed of het onderwerp asiel dreigt door te breken dat er in het geheim een love baby is geboren die is afgestaan ter adoptie aan een bevriend lesbisch macrobiologisch stel in Noorwegen. Die haar Greta hebben genoemd. De VVD’er is van plan om zijn zetel na de verkiezingen mee te nemen naar de PvdD zodat ze vaker samen kunnen zijn. Scherm ermee dat Wouter Bos en Diederik Samsom terugkomen. En dat naar verluidt een van beide transgender is geworden. En zwanger is van Elon Musk.

De gouden regel de komende maanden: “Om verstandige dingen te kunnen doen, moet je verkozen worden. Om verkozen te worden moet je niet over verstandige dingen praten”.