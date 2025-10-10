Na natuurbeschermers hebben nu ook bedrijven de BBBuik vol van Femke Wiersma

Niet alleen natuurbeschermers gruwen van de stikstofplannen van boerocraat Femke Wiersma, ook werkgeversorganisatie VNO-NCW helemaal klaar met alle contraproductieve plannen van de demissionaire BBB-minister.

Wiersma’s voorstel om, in strijd met alle adviezen van deskundigen, de ondergrens voor stikstofuitstoot te verhogen, kan niet op steun rekenen van VNO-NCW. Dat schrijft de organisatie in een brandbrief aan premier Dick Schoof.

De NOS bericht: “Volgens VNO-NCW kunnen bedrijven in grote problemen komen als de plannen van Wiersma doorgaan. In adviezen van de landsadvocaat staat dat verleende vergunningen later alsnog illegaal kunnen blijken. (…) "Het gaat niet alleen om woningen, maar ook om fabrieken, uitbreiding van bedrijven en stroomkabels die in aanbouw zijn; hier moeten dan de werkzaamheden stilgelegd worden, met grote schade als gevolg", schrijft de organisatie in de brief.”