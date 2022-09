Na massale uitroeiingsgolf zal aarde bevolkt worden door ratten, muizen en konijnen

Zoogdieren zijn sinds de asteroïde-inslag van 66 miljoen jaar geleden niet meer zo in hun voortbestaan bedreigd geweest als nu. Dat zegt paleontoloog en evolutionair bioloog Steve Brusatte in een interview met Der Spiegel .

De reden laat zich raden: de mens heeft een enorme invloed op het klimaat en de biodiversiteit. “De aarde verandert, en het gaat snel”, aldus Brusatte. “We moeten ons aanpassen, net zoals alle andere soorten zich moeten aanpassen. Een andere mogelijkheid is er niet.”

Bij de zoogdieren moeten grote dieren zich het meeste zorgen maken – net als aan het einde van de laatste ijstijd. “Ik ga ervan uit dat wij, mensen, door de jacht of door de vernietiging van leefgebied een grote rol hebben gespeeld in het uitsterven van de megafauna in de ijstijd”, legt Brusatte uit.