Na 'lange worsteling' laat staatssecretaris Van Ooijen stokoude Indische weduwen barsten

26 mei 2023 - 16:53

Als er een ding is wat mij deze koloniale verleden tussen Nederland en Indonesie is dat het begrip "rechtvaardigheid" door de tijd heen van betekenis verandert. Wat Nederland destijds deed in Indonesie wat toen rechtvaardig in de ogen van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en politiek Den Haag. Maar kennelijk anno nu is wat toen rechtvaardig was, nu onrechtvaardig. De KNIL handelde in opdracht van Nederland. Dus daar ligt de schuld. Niet bij de KNIL. Want militairen voeren per definitie uit wat hun wordt opgedragen. Dus meer correcter zoudt zijn om te zeggen dat de OPDRACHTGEVERS van de KNIL-militairen en NLs Indische ambtenaren aan de verkeerde kant van rechtvaardigheid stonden. Maar dat doet niet af aan het feit dat de Nederlandse overheid de morele plicht heeft om hun financiele verplichting aan de soldaten die in het KNIL zaten na te komen. Maar zoals wij de Nederlandse politici kennen is het ene zeggen maar het andere doen.