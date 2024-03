Na kerstverlichting nu ook ramadanverlichting in de binnenstad

Het is al een tijd traditie om rond het kerstfeest winkelstraten in de binnensteden wekenlang feestelijk te verlichten. Die traditie maakt nu ook opgang bij die andere grote religie. In Frankfurt is, in navolging van Londen, ramadanverlichting opgehangen. De islamitische vastenmaand wordt de komende weken over heel de wereld gehouden en is voor moslims niet alleen een religieus ritueel maar ook een familie- en gemeenschapsfeest. De verlichting bestaat uit hemellichamen als sterren en halve manen en hangt in de Bockenheimer Strasse, in de volksmond ook wel Vreetsteeg geheten vanwege het grote aantal restaurants en snackbars.