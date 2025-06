Na het bekijken van deze video weet je meer over Trumps Big Beautiful Bill dan de gemiddelde Republikein

Verscheidene Republikeinse afgevaardigden die voor Donald Trumps Big Beautiful Bill hebben gestemd, moeten toegeven dat ze niet precies weten wat er in het wetsvoorstel staat. John Oliver schiet hen in Last Week Tonight te hulp. Hij legt uit wat er gaat gebeuren als de wet van kracht wordt. Zo zet de wet een enorme denivelleringsoperatie in gang: de rijken zullen rijker worden en de niet zo rijken veel armer. Veel Amerikanen zullen hun ziektekostenverzekering kwijtraken en ziekenhuizen zullen moeten sluiten. Ook schiet de Amerikaanse staatsschuld, die al angstaanjagend hoog is, verder omhoog.