Na de vrijspraak van De Mos is ‘de schijn van belangenverstrengeling’ niet meer van deze tijd

24 apr. 2023 - 15:40

Tja, De Mos komt over als een handige Haagse Harry en met ook nog een achtergrond bij de PVV is hij bij sommigen al bij voorbaat verdacht, al beschouwen zij zichzelf als kleurenblind en ook anderszins onbevooroordeeld. Maar dat-ie niet door de rechter schuldig is verklaard, sterker nog, dat de rechter klip en klaar verklaart dat er nog niet de schijn van bewijs is, das een te bittere pil. Het past niet in het beeld van sommigen, dus maken we de rechter maar verdacht. Is-ie toch van D66? Of deze toevallig juist niet? Soms moeten we gewoon aanvaarden dat de werkelijkheid anders is dan we denken, of hopen. Maar of we er verstandig aan doen om het vertrouwen inner rechtspraak te schaden?

3 Reacties